Covid: Giani, 'In Toscana anche dati su terapie intensive sono in calo'

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - "Come nella fase ascendente prima di tutto vediamo aumentare i contagi, poi il numero dei ricoverati, poi le terapie intensive, lo stesso avviene nella fase di decadenza dei numeri. Oggi abbiamo da tre settimane un consistente calo dei contagi e un calo dei ricoveri, oggi siamo a poco più di 1.750, sulle terapie intensive il calo è più lento, da 300 siamo passati a 260 stamani. Anche per quanto riguarda le terapie intensive vi è stato nelle ultime due settimane un allentamento". Lo ha detto a Timeline, su Sky Tg24, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando il dato che vede nella sua regione, assieme a molte altre in Italia, un tasso di saturazione delle terapie intensive superiore alla soglia di guardia.