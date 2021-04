Recovery: Colletti, 'indecente discutere testo modificato 2 ore fa'

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "E' indecente che 630 parlamentari siano chiamati a discutere un testo reso noto 24 ore prima e modificato solo due ore fa, quasi nessuno in quest'Aula è a conoscenza delle manovre che qui sono comprese. Come può questo Parlamento discutere in scienza e coscienza una versione -qui sul testo c'è scritto- aggiornata alle 14 di oggi?". Così il deputato di 'L'Alternativa c'è', Andrea Colletti, intervenendo in Aula alla Camera prima delle comunicazioni del premier, Mario Draghi, sul Pnrr.