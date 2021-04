Covid: Giani, 'per immunità di gregge in Toscana obiettivo è fine settembre'

26 aprile 2021 a

Firenze, 26 apr. - (Adnkronos) - Per l'immunità di gregge in Toscana "l'obiettivo è quello di fine settembre. Devo in qualche modo sollecitare tutti coloro che hanno potere su questo, noi siamo degli esecutori nel somministrare il vaccino, non abbiamo la possibilità di intervenire sui fornitori. L'obiettivo deve essere quello di essere il più possibile pronti prima che le temperature tornino sotto i 25 gradi, altrimenti succederà quello che è successo l'anno scorso a ottobre e novembre. L'importante è non mollare durante il periodo estivo e continuare a trasmettere i vaccini, avendo le forniture e garantendo per fine settembre la possibilità di avere la popolazione che lo può assumere coperta". Così a Timeline, su Sky Tg24, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.