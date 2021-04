Covid: Fontana, 'in Lombardia prima giornata di zona gialla per ora positiva'

26 aprile 2021 a

Milano, 26 apr.(Adnkronos) - La Lombardia, nella prima giornata di rientro in zona gialla, "per quanto riguarda il trasporto pubblico, ha retto sostanzialmente bene". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub vaccinale dell'Hangar Bicocca di Milano. "Possiamo quindi dire -ha aggiunto- che si è trattato di un esordio positivo".

"Dobbiamo chiedere ai nostri cittadini di fare un ulteriore sforzo anche in questi giorni -ha quindi proseguito il governatore lombardo-. Bisogna rispettare le regole perché è l'unico sistema che ci consente di evitare nuovi problemi. Dobbiamo essere rispettosi per non ricadere in nuove restrizioni. La nostra gente ha bisogno di sentirsi, non oppressa e perché ciò avvenga, bisogna regolamentarsi".