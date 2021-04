Arte: Basquiat, monumentale teschio in vendita con stima record di 50 milioni di dollari

26 aprile 2021 a

New York, 26 apr. - (Adnkronos) - Uno dei quadri simbolo di Jean-Michel Basquiat (1960-1988), pioniere del graffitismo americano, andrà all'asta da Christie's l'11 maggio a New York: il monumentale dipinto "In This Case" del 1983, l'ultimo della serie dei "teschi", sarà offerto con la stima record di 50 milioni di dollari.

Incluso nella rivoluzionaria retrospettiva di Basquiat alla Fondation Louis Vuitton di Parigi, "In This Case" è stato mostrato insieme ai suoi due capolavori più iconici, "Untitled" (1981) - di proprietà del Broad Museum di Santa Monica, in California - e "Untitled" (1982), che è stato venduto nel 2017 per oltre 110 milioni di dollari, stabilendo il prezzo più alto mai raggiunto da un artista americano all'asta. Con il suo colore sfolgorante, il vigore pirotecnico e l'esplosiva visione anatomica del cranio eseguita su grande scala, "In This Case" si colloca accanto a queste opere come capolavoro talismanico dell'opera di Basquiat.

Da bambino Basquiat era stato affascinato da una copia di "Gray's Anatomy" donatagli da sua madre. Durante la convalescenza in ospedale dopo essere stato investito da un'auto, il giovane artista - già un acuto disegnatore - divorò i diagrammi, che sono stati l'inizio di un'ossessione per tutta la vita per la forma umana che, nel tempo, avrebbe trovato la sua espressione più penetrante nella raffigurazione dei teschi.