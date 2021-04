Pd: Ciambella a Letta, 'restituiamo orgoglio a chi si spende per la democrazia locale'

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Caro Segretario, nel nostro Dna è iscritta la parola autonomie. (...) L'autonomia, come sappiamo, risiede nella comunità. In passato l'Anci, di cui faccio parte come consigliere nazionale, era l'associazione degli amministratori locali, mentre da tempo si è irrigidita nella figura di organismo rappresentativo di sindaci". Si legge nella lettera aperta di Luisa Ciambella, consigliere comunale di Viterbo (Pd) e consigliere nazionale dell'Anci, indirizzata a Enrico Letta.

"Dovrebbe essere il Pd, con la ricchezza dei suoi uomini e delle sue donne impegnati nelle assemblee elettive locali, a rimettere in discussione questo profilo deformato della rappresentanza di base. Dovremmo dare il buon esempio. Penso, ad esempio, che Matteo Ricci, al quale va tutta la mia stima sincera, non dovrebbe essere il 'coordinatore dei sindaci', bensì più correttamente il 'coordinatore degli amministratori locali'. Questo sarebbe il segnale giusto, anche per contribuire, con un lessico meglio forgiato alla complessità del tessuto comunitario, alla ripresa di un autentico spirito autonomistico dopo la stagione convulsa del federalismo.

"Se mi sono permessa di fare queste osservazioni è perché avverto, nel vivo dell'impegno politico, il rischio di un impoverimento della più genuina vocazione autonomistica, quella che oltretutto si nutre di volontariato nei piccoli e medi Comuni, lontano dalla ribalta, senza le luci dei riflettori. Restituire orgoglio a chi spende fatica e tempo nello spazio della democrazia locale è un contributo importante alla rigenerazione, a tutti i livelli, della democrazia".