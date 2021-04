F1: approvato formato Sprint Qualifying per tre Gp nel 2021

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - La Formula 1 debutterà con il formato 'Sprint Qualifying' in tre Gran Premi nel 2021, dopo l'accordo raggiunto tra Fia, Formula 1 e tutti i 10 team in griglia - con due sedi europee e una non europea destinata a ospitare il formato, con le sedi cehe saranno annunciare a tempo debito. Le qualifiche Sprint vedranno i piloti sfidarsi per oltre 100 km il sabato pomeriggio dei fine settimana selezionati del Gran Premio, con il risultato delle qualifiche Sprint che deciderà la griglia di partenza per il Gran Premio. Il nuovo formato vedrà anche la griglia per le qualifiche Sprint decise venerdì pomeriggio, utilizzando l'attuale formato di qualifica, con le auto che entreranno in condizioni di Parco Chiuso dall'inizio delle qualifiche del venerdì - mentre ci sarà una sessione di prove libere di 60 minuti il venerdì e il sabato mattina. È stato inoltre deciso, che i primi tre classificati nelle qualifiche Sprint di sabato riceveranno punti: tre punti per il primo posto, due punti per il secondo e un punto per il terzo.