Mediaset: 23 giugno assemblea straordinaria su trasferimento sede in Olanda**

26 aprile 2021 a

a

a

Milano, 26 apr.(Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Mediaset ha stabilito "fondamentale per la strategia del gruppo di accedere a un ecosistema, con un modello di governance ispirato ai migliori standard internazionali e in linea con quello adottato da Mediaset fino a oggi". Per questo ha deliberato all'unanimità di sottoporre agli azionisti, in occasione di una assemblea straordinaria in programma per il prossimo 23 giugno, "la proposta di trasferire la sede legale della società ad Amsterdam, Olanda".