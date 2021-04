Calcio: Immobile, 'contro il Milan è l'ultima chance, non possiamo sbagliare'

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - "La partita di oggi rappresenta per noi l'ultima chance per restare lì e sappiamo di non poterla sbagliare". Così l'attaccante della Lazio Ciro Immobile a pochi minuti dall'inizio del match contro il Milan decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.

"Questo deve darci un'ulteriore motivazione, così come i cinque gol subiti a Napoli -aggiunge il 31enne napoletano a Lazio Style Channel-. Sembra che i problemi al tendine siano passati, ero convinto che una volta migliorata la condizione sarei tornato ad usare bene entrambe le gambe. Avevo voglia di tornare a fare gol ed aiutare la squadra”.