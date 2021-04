Football for Friendship estrae a sorte le squadre del "Football for Friendship eWorld-Championship" di quest'anno

27 aprile 2021 a

MOSCA, 27 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Le 32 squadre internazionali del „Football for Friendship eWorld-Championship" (eF4F) di quest'anno, del programma sociale per bambini Football for Friendship di Gazprom sono state decise. Giovani calciatori provenienti da 211 paesi, si contenderanno dal 27 al 29. Maggio il titolo di campione eF4F.

L'estrazione ha avuto luogo il 25 aprile, il giorno internazionale del calcio e dell'amicizia, in una cerimonia online. I giovani ambasciatori del progetto, l'indiano Ananya Kamboj, il pakistano Yusuf Moazzam, Sheqayli Ascencion proveniente da Aruba e Alinur Gabidenuiy, proveniente dal Kazakistan hanno estratto a sorte le 32 squadre internazionali. In totale sono stati formati otto gruppi. Ogni gruppo è composto da quattro squadre, alle quali sono stati dati nomi di specie di animali rare. L'estrazione può essere seguita su YouTube: https://www.youtube.com/user/1WtKefJnfas

La eF4F 2021 viene trasmessa gratuitamente sul simulatore Multiplayer appositamente creato per F4F e che può essere utilizzato gratuitamente tramite MS Windows, Apple. macOS, Android e IOS „Football for Friendship World" (F4F World) . Ogni squadra è composta da sei giocatori. Una partita dura 2 x 3,5 minuti. Fino al 1° maggio le accademie di calcio di tutto il mondo possono designare come giocatori ragazze e ragazzi tra il 12 e i 14 giorni.

Le partite del torneo preliminare dieF4F 2021 avranno luogo tra il 27 e il 28 maggio. La finale verrà disputata il 29 maggio. Gli ambasciatori nazionali di F4F si daranno appuntamento in occasione delle finali di UEFA Champions League il 29 maggio ad Istanbul per il National Ambassadors Forum. Parleranno dell'evoluzione del calcio per bambini.

Ivan Galayev, di anni 12, giovane partecipante proveniente dalla Lettonia: „Cari partecipanti alle manifestazioni di F4F 2021. Benvenuti nel mondo dei novi valori! Per me è stato un grande onore e una grande gioia partecipare al „Football for Friendship eWorld-Championship" 2020. È il posto ideale per vivere l'amicizia, la pace e la passione per il calcio. Vi auguro buona fortuna e buon divertimento nelle partite del 2021. Godetevele!"

Cos'è Football for Friendship

F4F nasce nel 2013. Il programma è organizzato da Gazprom e sostenuto da FIFA, UEFA e ONU. Le otto edizioni precedenti del programma hanno visto la partecipazione di 15.000 ragazzi e bambini provenienti da 211 paesi e regioni diverse. Anche nel2020, a causa della pandemia, Football for Friendship è stato disputato in formato online sul simulatore Multiplayer sviluppato appositamente per F4F „Football for Friendship World" (F4F World) .

Maggiori informazioni:

