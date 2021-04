Covid: Marco Bianchi, 'avrei riaperto prima ristoranti ma binomio cibo-salute sempre attuale'**

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “Fa' che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”: il binomio cibo e salute è sempre attuale, fin dai tempi della nota prescrizione di Ippocrate. “Il cibo con la salute c'entra sempre, sia che si tratti di Covid e la riapertura dei ristoranti e sia come prevenzione delle malattie”, dice all'Adnkronos Marco Bianchi, che si occupa di divulgazione scientifica e alimentazione per la Fondazione Umberto Veronesi e che, in qualità di ‘food mentor', ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, da Geo&Geo alla Prova del cuoco.

“Non ho un mio ristorante – dichiara Bianchi - ma una mia personale idea su queste riaperture me la sono fatta lo stesso: adesso si riapre improvvisamente tutto, ma è possibile che prima i ristoranti non si potessero far lavorare, magari al 30 per cento della loro capacità ricettiva? Forse ai ristoratori non sarebbe convenuto economicamente – aggiunge – non sono in grado di saperlo, ma mi sarei aspettato riaperture più graduali, iniziate però prima di ieri, anche con qualche restrizione in più. Per tutelare la salute, ovviamente, che, come si vede, con l'alimentazione c'entra sempre”.