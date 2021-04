SKS365 in partnership con Vermantia per lo sviluppo dell'offerta ippica

27 aprile 2021 a

(Adnkronos)

L'accordo con uno dei fornitori leader nell'offerta di soluzioni omnichannel permetterà a Planetwin365 di arricchire ulteriormente il palinsesto horse racing sul canale online

Roma 27 aprile 2021 – SKS365, tra i principali operatori del mercato italiano, ha siglato un accordo con Vermantia per implementare e arricchire l'offerta ippica online di Planetwin365. Grazie alla sinergia con il partner, leader nella fornitura di contenuti omnichannel, i clienti di Planetwin365 potranno seguire in live streaming le corse internazionali più importanti e prestigiose al mondo.

‘'Siamo orgogliosi di poter implementare la nostra offerta ippica online, che diventa, grazie alla partnership con Vermantia, tra le più competitive nel mercato italiano– ha dichiarato Jim Parkins, Chief Product and Technology Officer di SKS365 -. Stiamo investendo molte risorse per perfezionare questo prodotto, perché crediamo che abbia un grande potenziale di crescita. Il nostro obiettivo è di offrire una serie di contenuti di alta qualità per soddisfare appieno la voglia di intrattenimento dei nostri clienti”.

Attraverso il nuovo canale, i clienti di Planetwin365 potranno divertirsi e mettersi alla prova nel ricco panorama delle gare ippiche internazionali che si disputano in Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda. Le nuove corse ippiche saranno disponibili in un primo momento nel palinsesto online per poi essere successivamente integrate anche sul retail.

George Fotopoulos, COO di Vermantia ha dichiarato: ‘'Questo accordo è solo l'inizio di una partnership che ci auguriamo duratura e di successo con SKS365. I clienti di Planetwin365 potranno divertirsi a seguire dal vivo le corse di cavalli internazionali, grazie ai nostri contenuti streaming a bassa latenza”.

Dopo il lancio dello scorso ottobre del palinsesto complementare, la partnership con Vermantia testimonia ulteriormente la strategia di SKS365 di rinnovare l'offerta ippica, dotandosi dei contenuti di più alta qualità disponibili sul mercato, per offrire ai propri clienti un'esperienza di gioco ancora più ricca, competitiva e completa.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito

Vermantia è leader nelle soluzioni omni-channel per Operatori di lotterie, gaming e scommesse in tutto il mondo. L'azienda costituisce un one-stop-shop per data su misura e contenuti video con migliaia di eventi dal vivo all'anno, tra qui corse di cavalli e levrieri di qualità premium da paesi come Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Sud Africa.