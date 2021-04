Recovery: Draghi, 'enti locali veri attuatori del Pnrr'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Gli enti locali sono i veri attuatori del piano". Lo dice il premir Mario Draghi nella replica alla Camera. "La vera sfida, non appena il piano sarà consegnato, è trovare un modo di attuazione dove amministrazioni locali e centrali sono chiamate a una mole di interventi eccezionali, trovino uno schema di governo del piano".

"Questo è il vero governo del piano, non tanto quello che succede a palazzo Chigi, quali comitati si formano. Gli enti locali sono i veri attuatori del piano, cui vengono destinati quasi 90 miliardi, il 40 per cento del piano". Osserva Draghi: "Non c'è Stato contro enti locali, è il contrario. Il governo prevede anche che qualora sia necessario e gradito vi siano dei gruppi di lavoro e squadre che possano rafforzare il lavoro enti locali, quando necessario".

E comunque sul punto della governance vi sarà a breve un provvedimento ad hoc: "Il governo del piano sarà definito in un provvedimento normativo che sarà adottato a breve".