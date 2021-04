Recovery: Draghi, 'debito? Ora essenziale concentrarci su crescita'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Quanto al debito, riteniamo che sia essenziale in questo momento concentrarci sulla crescita economica. Il governo vuole rilanciare gli investimenti e la produttività, per permetterci di raggiungere tassi di crescita molto più alti che nel recente passato. Se siamo in grado di rilanciare il potenziale di crescita della nostra economia, riusciremo anche a ridurre rapidamente il rapporto tra debito pubblico e Pil". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera sul Pnrr.