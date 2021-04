Covid: Moratti, 'permettere visite in Rsa, è giunto il momento' (2)

27 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Secondo Moratti, "rimettere alla direzione sanitaria l'indicazione e la regolamentazione degli accessi di parenti e visitatori all'interno di queste strutture residenziali può risultare particolarmente complesso per il non facile compito di commisurare i benefici e i rischi, con il pericolo di generare arbitrarietà decisionali difformi sul territorio. Inoltre, il perdurare dell'applicazione delle norme sul distanziamento potrebbe comportare un aumento dei disagi sia degli ospiti che dei loro cari non potendosi sempre facilmente trovare valide alternative".

È giunto il momento, conclude, "di ripensare la chiusura alle visite nelle Rsa consentendo nei limiti della sicurezza e della tutela della salute, riaperture agli incontri e ai ricongiungimenti attesi di mesi".