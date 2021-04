Farmaceutica: Bms investe in Europa, in Olanda sito produzione terapie cellulari

27 aprile 2021 a

Milano, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Il gruppo farmaceutico americano Bristol Myers Squibb (Bms) annuncia che l'azienda ha scelto Leiden, in Olanda, per ospitare il nuovo sito di produzione di terapie cellulari in Europa, "cogliendo l'opportunità della 'regione delle scienze della vita', in espansione vicino ad Amsterdam, e della comodità di accesso per la spedizione delle cellule dei pazienti - si legge in una nota - Nell'ambito dell'impegno nei confronti dei pazienti con tumori ematologici aggressivi e del suo crescente franchising nelle terapie cellulari, Bms si dedica a un nuovo investimento per potenziare la capacità produttiva globale e offrire più rapidamente i trattamenti ai pazienti", sottolinea la compagnia. "Leiden sarà il quinto centro di produzione di terapie cellulari all'avanguardia dell'azienda e il primo in Europa, che si aggiunge a importanti partnership di produzione a livello globale".

"L'elemento chiave dell'impegno di Bms nelle terapie cellulari è il continuo investimento in capacità produttive avanzate, l'espansione della nostra rete globale e la capacità di trattare i pazienti, riducendo i tempi di consegna e ottimizzando i costi - afferma Ann Lee, Senior Vice President, Cell Therapy Development & Operations, Bristol Myers Squibb - Continuiamo ad accrescere la nostra presenza in Europa e in particolare in Olanda, che offre un polo innovativo per le scienze della vita e talenti industriali a livello mondiale. Siamo impazienti di assumere nei prossimi anni centinaia di persone di talento che potranno unirsi al nostro team globale e partecipare al nostro percorso nell'ambito delle terapie cellulari".

La sede europea - si precisa nella nota - sarà focalizzata commercialmente sulla produzione di terapie cellulari multi-prodotto e sull'aumento della capacità produttiva. Sfrutterà tecnologie innovative, le più recenti attrezzature di produzione e sistemi digitali avanzati per assicurare l'accesso dei pazienti alle terapie cellulari. La progettazione e lo sviluppo della sede sono in corso e l'inizio della costruzione è previsto entro la fine dell'anno.