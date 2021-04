Recovery: Marattin, 'occorre accedere al Mes'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Una volta capito come riformare la sanità dobbiamo accedere alla linea pandemica del Mes. E' trascorso un anno e noi di Iv non abbiamo cambiato idea". Lo dice Luigi Marattin di Italia Viva durante le dichiarazioni di voto.

"Italia Viva accoglie il suo appello non solo ora ma quando si tratterà di passare dalle parole ai fatti - aggiunge - se la politica sarà in grado di accogliere questa sfida sarà un successo altrimenti sarà solo l'ultimo dei nostri rimpianti e non in ordine cronologico".