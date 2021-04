Pensioni: Orlando, 'su superamento quota 100 approccio laico'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Io ho ritenuto che in questo momento il ministero e il Governo si dovesse concentrare su due questioni: gli ammortizzatori sociali e le politiche attive. Nel frattempo abbiamo anche riattivato i meccanismi che erano già previsti dal ministro Catalfo per discutere su come gestire la fine di quota 100. Proprio oggi ci sarà una riunione dei gruppi tecnici che si occupa di questo tema. Credo che dobbiamo essere molto laici e dobbiamo provare a costruire dei meccanismi che tengano conto anche della fase che stiamo attraversando". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro, Andrea Orlando nel corso della trasmissione su La7 'L'aria che tira'. Il ministro ha spiegato che su questo tema non ci sarebbe stato "aut aut" e sarebbe stato affrontato "senza preclusione".