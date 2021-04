27 aprile 2021 a

a

a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo che i nostri anziani possano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile, in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato. Dopo le sofferenze e le paure di questi mesi di pandemia, credo sia il minimo che possiamo fare". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento in Aula al Senato sul Pnrr.