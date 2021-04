Recovery: Salvini, 'grazie a Draghi, sta restituendo autorevolezza a Italia'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Grazie per l'autorevolezza che sta restituendo all'Italia". Lo dice Matteo Salvini in aula al Senato rivolgendosi al premier Mario Draghi. "Prima di lei, c'era chi chiedeva consigli se non ordini alla Merkel, lei invece ha alzato il telefono con la presidente Von Der Leyen chiedendo rispetto per l'Italia. Mi ha reso orgoglioso di essere un parlamentare e un cittadino di questo Paese. Essere in Europa sì ma da protagonisti".