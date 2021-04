27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Presidente Draghi, la invito a fidarsi di chi ha coraggio di difendere le proprie idee e di diffidare di chi ice sempre e solo sì, non lo fa per amor di patria ma di poltrona". Lo dice Matteo Salvini in aula al Senato.