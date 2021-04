Recovery: Ciriani (Fdi), 'Parlamento da scatoletta tonno da aprire a soprammobile'

27 aprile 2021 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Capisco l'imbarazzo dei membri della maggioranza nel votare un Piano che non hanno nemmeno letto, da scatola di tonno da aprire questo Parlamento è diventato un inutile soprammobile". Così il capogruppo di Fdi in Senato Luca Ciriani, nelle dichiarazioni di voto in Aula sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sul Pnrr.

"Noi di Fdi siamo i rappresentanti del popolo italiano", di fronte a un Piano con cui "indebiteremo i nostri figli e che stiamo votando senza poter discutere, confrontarci, emandare, nel silenzio di tutti ma non nel nostro. Siamo in uno stato di democrazia sospesa", aggiunge Ciriani, sostenendo che nel Pnrr "mancano tutte le riforme e senza - rimarca - questo Piano viaggia col freno a mano tirato".