Lombardia: da Regione 600mila euro a progetti per giovani negli oratori

27 aprile 2021 a

a

a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - È stato approvato il protocollo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia per il progetto ‘Giovani in cammino' nell'annualità 2021/2022. Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione,ha sottolineato che "in questo modo puntiamo a coinvolgere le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 30 anni in diverse attività all'interno degli oratori. L'idea alla base di tutta l'iniziativa è permettere ai giovani di 'prendersi cura' di altri giovani, così da poter crescere insieme, in un contesto familiare e protetto".

"Si tratta senza dubbio di un modello virtuoso - prosegue Bolognini - che Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere e per cui, anche per l'annualità 2021/2022, diamo con grande convinzione il nostro contributo, non solo dal punto di vista della governance, ma anche da quello economico. Anche per quest'anno, infatti, Regione cofinanzierà il progetto con 600mila euro."

'Giovani in cammino' sosterrà anche per il 2021-2022 la realizzazione di 150 progetti negli oratori delle dieci diocesi lombarde. Saranno orientate su quattro linee di intervento: protagonismo giovanile, collaborazione con le numerose società sportive presenti negli oratori lombardi, percorsi formativi e indipendenza dei giovani. "Il ruolo che gli oratori svolgono per i giovani - conclude l'assessore Bolognini - è, da sempre, fondamentale nel loro percorso di vita".