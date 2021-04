Violenza su donne: assessore Locatelli, 'da Lombardia risorse per servizi aiuto'

27 aprile 2021 a

a

a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato la delibera relativa all'integrazione e all'aggiornamento dell'Osservatorio regionale antiviolenza. "I dati, aggiornati al 15 ottobre del 2020 - spiega l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli - ci restituiscono una fotografia dell'azione di Regione Lombardia nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne. Un'azione che è stata rafforzata nell'ultimo anno alla luce delle crescenti criticità e richieste di aiuto derivanti dal maggior isolamento domiciliare e dalla conseguente convivenza forzata".

I centri antiviolenza, prosegue l'assessore, "hanno continuato a garantire reperibilità telefonica e attività di contrasto anche nei mesi più duri: complessivamente nel corso del 2020 le donne prese in carico sono state 6.527. Solo per quanto riguarda i nuovi percorsi avviati nel 2020, in cui il primo contatto tra donna e Centro antiviolenza è avvenuto quindi dopo il 1° gennaio, si sono registrati complessivamente 4.168 contatti, 3.118 accoglienze e 1.913 prese in carico. L'autore principale del maltrattamento delle donne prese in carico nei centri è nell'81,1% l'attuale partner o ex partner. Più in dettaglio, nel 55,8% dei casi il coniuge o il convivente, nel 15,4% l'ex coniuge o ex convivente e nel 9,9% il fidanzato o ex fidanzato".

Alla luce dell'incremento di richieste, "già registrato prima della pandemia, Regione Lombardia si è dotata di un 'Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023', che consiste - aggiunge Alessandra Locatelli - in un pacchetto di azioni concrete e sperimentali senza precedenti, per contrastare il fenomeno, con novità rilevanti quali la presa in carico degli orfani delle vittime di femminicidio e dei minori vittime di violenza assistita, oltre a un programma di interventi per il sostegno abitativo, l'inserimento abitativo e l'accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza".