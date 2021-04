27 aprile 2021 a

a

a

Roma, 27 apr (Adnkronos) - "Siccome lei non ha avuto rispetto per il Parlamento, io non ne avrò con lei: il suo piano è come la Corazzata Potemkin di fantozziana memoria. Lei sta ipotecando il futuro su mandato degli stranieri". Lo ha detto il senatore Mattia Crucioli, in aula, annunciando il suo no al Pnnr e rivolgendosi a Draghi.