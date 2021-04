Calcio: Champions, Chelsea blocca il Real sull'1-1, Benzema risponde a Pulisic**

27 aprile 2021 a

a

a

Madrid, 27 apr. (Adnkronos) - Il Chelsea di Tuchel blocca, in trasferta, sull'1-1 il Real Madrid di Zidane, nella semifinale di andata della Champions League, con Benzema che risponde al gol di Pulisic. Con la Superlega sullo sfondo, a Valdebebas le assenze condizionano Zidane, che ritrova Kroos e vara il 3-5-2, con Carvajal e Marcelo e il tandem Benzema-Vinicius Junior davanti. Tuchel risponde con il solito 3-4-3, con in avanti Pulisic e Mount a supportare Werner.

I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10' in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois. I Blues vanno a segno al 14': Rudiger serve in profondità per Pulisic che viene dimenticato dalla difesa del Madrid. Lo statunitense salta Courtois e insacca tra Nacho e Varane sulla linea di porta. Il Real reagisce e al 23' splendida giocata di Benzema che da fuori area spara col sinistro ma colpisce il palo esterno. Il francese è più braco e fortunato poco dopo: al 29' angolo corto a liberare il cross di Marcelo dalla trequarti, sponda in area prima Casemiro, poi Eder Militao e palla che arriva a Benzema che riesce a controllare di testa e a girare magistralmente al volo con il destro per lo splendido 1-1. Gara più bloccata nella ripresa con poche occasioni da gol, la più importante nel finale per il Real con il colpo di testa di Varane. I due allenatori provano a cambiare diverse pedine ma il risultato non cambia. Ci si giocherà tutto tra una settimana a Stamford Bridge.