28 aprile 2021

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del Parlamento, per l'approvazione definitiva". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alessandro Zan, autore dell'omonimo Ddl.