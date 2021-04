28 aprile 2021 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Sette brigatisti italiani condannati dalla giustizia italiana per atti di terrorismo sono stati arrestati questa mattina" in Francia. "Tre non erano al loro domicilio e sono attualmente ricercati". A riferirlo all'Adnkronos è l'Eliseo.