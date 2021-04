Basket: Nba, Antetokounmpo guida i Bucks vittoriosi a Charlotte

28 aprile 2021 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Milwaukee (38-23) vince in trasferta a Charlotte (30-31) per 114-104. Gli Hornets avevano già vinto due volte nei primi due incontri stagionali coi Bucks, ma Giannis Antetokounmpo non avrebbe permesso che realizzassero uno “sweep” ai loro danni. Il due volte Mvp in carica ha chiuso con 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, seguito dai 22 di Brook Lopez.

Charlotte che dal canto suo non si arresa, anche dopo un primo tempo chiuso a -17. Devonte' Graham con 25 punti e Miles Bridges con 21, hanno guidato la rimonta fino al -4 a quattro minuti dal termine, ma una tripla sbagliata da Terry Rozier (4/17 per 8 punti finali) e una schiacciata di Antetokounmpo seguita da una tripla di Middleton hanno definitivamente chiuso i conti.