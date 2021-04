28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il lungo applauso che l'aula del Senato ha tributato a Ministro Speranza è la migliore risposta a chi vuole utilizzare la pandemia per fini politici. Tutto il Governo ha sempre agito in scienza e coscienza. In questo momento per il Paese è necessario rimanere compatti". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporto col Parlamento, Federico D'Incà.