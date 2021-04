Covid: Gasparri in dissenso da FI, 'Speranza incapace e inadeguato, non voto su sfiducia'**

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr (Adnkronos) - "La sfiducia personale è uno strumento discutibile, io non partecipo al voto. Draghi è una certezza, ma anche Speranza: al contrario, di incapacità e inadeguatezza. Se Draghi ha la mia fiducia, Speranza non può averla". Lo ha detto il senatore di FI Maurizio Gasparri in aula al Senato nella discussione sulle mozioni di sfiducia a Roberto Speranza.

"FI vota contro la mozione di sfiducia, io non intendo partecipare", ha chiarito Gasparri.