Lombardia: torna concorso 'Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce' (2)

(Adnkronos) - Con riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, le tematiche dei video dovranno riguardare a scelta dell'autore l'inclusione sociale, il gender gap, lo sviluppo occupazionale, la formazione, l'innovazione e la sostenibilità. Il totale dei premi previsti dal concorso ammonterà a 45mila euro.

"Il duplice obiettivo del concorso - spiega l'assessore - è offrire ai nostri giovani nuovi spazi e modalità inedite per esprimersi e coinvolgerli attivamente nella stesura in corso della legge regionale che li riguarderà direttamente. Per questo invito tutti i giovani lombardi a sottoporci quanti più contenuti possibili. L'aspetto che più mi sta a cuore, e che sta alla base di iniziative come queste - conclude Bolognini -, è coinvolgere i nostri ragazzi nella costruzione del futuro della nostra regione. Per questo bisogna saperli ascoltare, far loro capire che possono essere pienamente partecipi del progetto e stimolarli ad aiutarci a far crescere con loro anche la nostra amata Lombardia".