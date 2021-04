M5S: Bersani, 'Conte può essere traghettatore, Grillo? Ha sbagliato'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Grillo ha sbagliato però il processo politico è più profondo. C'è questo percorso verso una maturità di un Movimento che è nato da pochi anni e Conte può essere il traghettatore, lo ha già dimostrato". Lo dice Pier Luigi Bersani a L'Aria che Tira su La7.

"Conte è stato trattato malissimo e anche Draghi lo è stato dicendo che camminava sulle acque. Bisogna avere un giudizio equilibrato, la gente normale ce l'ha. I soldi di cui stiamo discutendo, li ha presi Conte in Europa...". E sulla leadership di M5S osserva. "Conte ha un problema serio da affrontare: per uscire in questa famosa maturità dei 5 Stelle bisogna strapparsi un po' la giacca".