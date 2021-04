Scrittori: Fernando Aramburu, a settembre esce il suo nuovo romanzo

28 aprile 2021 a

Madrid, 28 apr. - (Adnkronos) - Lo scrittore Fernando Aramburu pubblicherà a settembre in Spagna e in America Latina il suo nuovo romanzo, intitolato "Los vencejos" (I rondoni). Cinque anni dopo l'acclamato "Patria" (pubblicato in italiano da Guanda), incentrato sul terrorismo dell'Eta e gli effetti su due famiglie basche, Aramburu è diventato il più grande fenomeno editoriale spagnolo recente con 1.200.000 copie vendute solo in Spagna e 34 traduzioni.

La casa editrice Tusquets ha annunciato che "Los vencejos" racconterà l'ultimo anno di Toni, un professore di un istituto scolastico deluso e arrabbiato con il mondo, che decide con freddezza e determinazione di porre fine alla sua vita dopo dodici mesi.

La sua storia, e quella di chi lo circonda, "danno origine a un romanzo abbagliante, acido, ma anche tenero e umoristico, con il quale Fernando Aramburu conferma di essere uno dei migliori narratori di oggi", sottolinea Tusquets in un comunicato.