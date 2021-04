Terrorismo: sindaco Sesto San Giovanni, 'il nostro ricordo a Briano e ai suoi cari'

28 aprile 2021 a

a

a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Il mio ricordo e quello dell'intera città di Sesto San Giovanni va a Renato Briano e ai suoi cari. Briano, apprezzato direttore della 'Marelli', fu ucciso vigliaccamente e barbaramente dai brigatisti". Così il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, a proposito degli arresti di sette ex terroristi in Francia. Tra questi c'è l'ex brigatista Sergio Tornaghi, condannato per l'omicidio di Briano, avvenuto nel 1980.

"Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito agli arresti di oggi e grande soddisfazione perché finalmente è stata resa giustizia a tante vittime innocenti e ai loro familiari".