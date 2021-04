28 aprile 2021 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "E' in corso di programmazione una visita del Primo Ministro libico Dbeibah a Roma, durante la quale abbiamo intenzione di convocare un business forum delle imprese italiane per continuare ad incrementare le nostre opportunità di cooperazione economica". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il question time in Parlamento.