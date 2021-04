Fujifilm Healthcare Digital Tour: la nuova era dei servizi di radiologia post-COVID-19

28 aprile 2021 a

- DUSSELDORF, Germania, 28 aprile 2021 /PRNewswire/ -- L'impatto della pandemia da COVID-19 sui servizi di radiologia europei sarà esaminato in modo approfondito nell'ambito di una nuova serie di eventi virtuali che si terranno a maggio.

Gli eventi tratteranno i principali temi nel campo della radiologia, in particolare quale contributo può apportare al sistema sanitario nell'affrontare le difficoltà causate dalla pandemia, concentrandosi sull'esperienza del paziente e puntando sull'uso delle tecnologie più innovative. Tutto ciò avverrà alla luce degli insegnamenti e delle prospettive della comunità europea di Radiologia.

Gli eventi sono programmati nell'ambito del Fujifilm Healthcare Digital Tour, che verrà ospitato da FUJIFILM Europe GmbH. La divisione Europea Medical Systems dell'azienda mira a creare un "hub di esperienza" attraverso webinar, podcast, video case e white paper.

I partecipanti potranno assistere a dibattiti dal vivo, acquisire conoscenze in tempo reale con gli ultimi case study in radiologia e partecipare a conversazioni sui temi più scottanti che animano la radiologia post-COVID-19 con sette sessioni previste nell'arco di due giorni, in inglese, spagnolo e italiano. Inoltre avranno l'occasione di scoprire nuove tecnologie che influiscono sull'approccio ai pazienti e di ascoltare i principali opinion leader del mondo giornalistico e clinico.

La sessione si terrà il 10 e 11 maggio a partire dalle 12.00 CET, e i partecipanti possono registrarsi qui.

I partecipanti potranno ascoltare:

Informazioni su Fujifilm in Europa

Fujifilm gestisce oltre 50 società e filiali del gruppo in Europa e impiega circa 4.500 persone nei reparti R&S, produzione, vendite e servizi, con FUJIFILM Europe GmbH, con sede a Düsseldorf, in Germania, che funge da sede strategica per la regione. In tutta Europa, le entità Fujifilm coprono un'ampia gamma di settori industriali, che comprendono: tecnologia medica, materiali elettronici, prodotti industriali, prodotti chimici, sistemi grafici, dispositivi ottici, supporti di archiviazione e ogni aspetto della fotografia. Negli ultimi 20 anni, l'azienda si è concentrata più intensamente sul settore sanitario, dalla diagnosi alla prevenzione, fino al trattamento. Oggi, Fujifilm in Europa si occupa dell'intero spettro della cura dei pazienti, oltre alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione CDMO per terapie avanzate, terapie geniche e vaccini, oltre a fornire mezzi per la coltura cellulare e soluzioni di medicina rigenerativa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.fujifilm.eu

Informazioni su FUJIFILM Holdings Corporation

FUJIFILM Holdings Corporation, con sede a Tokyo, in Giappone, offre soluzioni all'avanguardia per un'ampia gamma di settori globali sfruttando la profonda conoscenza e le tecnologie fondamentali sviluppate nella sua incessante ricerca dell'innovazione. Le sue tecnologie di base proprietarie contribuiscono a vari settori, tra cui sanità, sistemi grafici, materiali altamente funzionali, dispositivi ottici, imaging digitale e prodotti per la documentazione. Questi prodotti e servizi si basano sul suo ampio portafoglio di tecnologie chimiche, meccaniche, ottiche, elettroniche e di imaging. Per l'esercizio conclusosi il 31 marzo 2020, la società ha registrato un fatturato globale di 21 miliardi di USD, a un tasso di cambio di 109 yen sul dollaro. Fujifilm si impegna a favore di una gestione ambientale responsabile e di una buona cittadinanza aziendale.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: holdings.fujifilm.com.

