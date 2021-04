Festival del lavoro, Cafà: "Con consulenti 'Sdi' per finanziare formazione e crescita'

28 aprile 2021 a

Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Come Fonarcom stiamo dando un forte contributo economico per finanziare la crescita, la formazione continua dei lavoratori. Insieme alla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro abbiamo dato luogo allo 'Sdi' che è un sistema di imprese che consente di accedere alla formazione". Così Andrea Cafà, presidente Fonarcom, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.festivaldellavoro.it.

"L'Italia ci ha dimostrato quanto sono necessarie le risorse digitali per la nostra economia e per lo sviluppo della nostra società", ha detto. "La connessione - ha spiegato - l'intelligenza artificiale, i dati e il cloud sono risorse inerti senza le competenze adeguate per potervi accedere e gestirle".

"E' sotto gli occhi di tutti come le regioni più virtuose nella campagna vaccinale sono quelle che hanno affidato il servizio ad esperti sanitari che hanno lavorato in stretta sinergia con esperti informatici", ha proseguito.

"Ecco perché - ha sottolineato - l'Unione europea, come gli altri continenti, sta investendo tantissimo sul digitale ed ecco perché anche noi imprenditori e studi professionali siamo chiamati ad investire sì in tecnologia, ma ancora di più in competenze tecniche, specifiche, digitali, trasversali e relazionali".