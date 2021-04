Startup: da Igoodi gli avatar che diventano 'smart bodies' per semplificare la vita

28 aprile 2021 a

Milano, 28 apr. (Labitalia) - Igoodi, la prima “Avatar Factory” 100% made in Italy prosegue la propria evoluzione tecnologica e si espande sul territorio con l'apertura di due nuovi showroom: a Torino, presso il multistore Green Pea, e a Milano, in via Negri 4. Grazie a Igoodi oggi chiunque può fare la scansione digitale e ottenere il proprio “Smart Body”, un avatar fotorealistico corredato da misure fisiche, tabella taglie, indici di wellness e consigli di abbigliamento in base alla conformazione corporea. Un alter ego completamente virtuale, utilizzabile in sempre più numerosi campi d'applicazione.

Creare una piattaforma tecnologica in grado di scansione il corpo umano e generare una perfetta copia virtuale e fotorealistica della persona fisica. Questo il principale obiettivo di Igoodi, la prima “Avatar Factory” 100% made in Italy, che sin dalla sua nascita si è impegnata nel perseguire un percorso di rivoluzione digitale. Progressi importanti sostenuti anche dall'Award di Global Innovation vinto a Tokyo nel 2020, da un track di oltre 2.000 scansioni fisiche effettuate tra showroom e laboratorio e, non ultima, dalla realizzazione della prima sfilata al mondo fatta interamente di avatar di persone reali.

Le recenti novità Igoodi non si fermano però a questo salto in avanti tecnologico e di servizio, ma si estendono anche al territorio, con l'apertura al pubblico di un nuovo showroom al Lingotto di Torino nel nuovo progetto ecosostenibile di Oscar Farinetti: il multistore Green Pea. Un secondo showroom Igoodi è stato poi aperto al pubblico in centro a Milano in via Negri 4, a cui seguiranno altre possibili aperture in altre grandi città. L'intento è quello di allargare alla più vasta fetta di pubblico possibile i vantaggi offerti oggi dall'avere un Igoodi Smart Body a disposizione per semplificare la vita quotidiana e renderla più green.

“Farinetti ci ha invitati a essere presenti con un nostro spazio all'interno di Green Pea perché rappresentiamo una nuova wave del Made in Italy e portiamo sul mercato una tecnologia innovativa che può contribuire sensibilmente all'abbattimento degli sprechi ambientali, sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell'abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda", ha spiegato Billy Berlusconi, Ceo di Igoodi.

"Il passo successivo a questa prima fase, ciò che abbiamo fatto negli ultimi mesi, è stato quello di potenziare i nostri avatar integrandoli con una vera e propria «Body Identity»: un dataset che comprende tutte le esatte misure fisiche della persona e una tabella taglie corrispondente, gli indici di massa grassa, massa magra e wellness index e un'analisi della conformazione corporea con consigli di abbigliamento che valorizzano la body shape. Grazie a tutto questo oggi la nostra Company è l'unica sul mercato in grado di offrire a chiunque lo desideri il proprio «Smart Body»: un corpo virtuale tridimensionale, fotogrammetrico e contenente tutte le informazioni che caratterizzano e identificano il corpo reale”, ha aggiunto Billy Berlusconi.

La differenza con un semplice avatar è tutta nell'utilità generata. Lo “Smart Body” diventa infatti lo strumento digitale che porta con sé, oltre alla nostra immagine, anche le nostre informazioni fisiche e per questo può facilitarci l'accesso a servizi dove queste informazioni diventano importanti. Grazie allo “Smart Body” è possibile scegliere il capo giusto online senza il fastidio dei resi, ottenere un abito su misura senza recarsi da un sarto e accedere a consulenze dietologiche o a programmi di fitness semplicemente condividendolo con il proprio trainer. Un vero e proprio “avatar augmentato” dunque che, oltre a rappresentare in 3D le persone nel mondo digitale, aggiunge la libertà di poter accedere a beni e servizi online anche in assenza del corpo fisico.