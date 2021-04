28 aprile 2021 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 2.442 nuovi positivi al Covid19 rilevati da 56.993 tamponi processati nelle ultime ore (4,2%). I morti sono 47. Continuano a diminuire i ricoverati: in terapia intensiva sono 575, sette in meno da ieri. Negli altri reparti i pazienti Covid sono 3.707 (-112).