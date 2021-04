Grillo: genitori ragazza 'Il suo corpo come un trofeo', si aggravano le accuse /Adnkronos

28 aprile 2021 a

Tempio Pausania, 28 apr. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Nelle stesse ore in cui i genitori della ragazza italo-norvegese che accusa di stupro Ciro Grillo e tre amici, parlano di "fango" e di "falsità che si continuano a dire sul conto di nostra figlia" con il suo "corpo trattato come un trofeo", il Procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso è al lavoro per ridefinire il capo di imputazione su alcuni degli indagati. Cambia, infatti, la posizione di alcuni dei quattro giovani accusati dello stupro di gruppo sulla studentessa in vacanza in Costa Smeralda. Come apprende l'Adnkronos, la Procura di Tempio Pausania, che indaga per violenza sessuale di gruppo, sta ridefinendo in queste ore i capi di imputazione per alcuni degli indagati. In particolare, viene modificato il secondo capo di imputazione, che riguarda una serie di foto in cui si vedono a tratti due, a tratti tre ragazzi, con i genitali scoperti appoggiati sul capo della seconda ragazza, R.M, amica di S.J., che dorme. In alcune immagini, sfocate, non si vede il volto dei giovani coinvolti. E nei recenti interrogatori che si sono tenuti, in segreto, negli uffici della piccola procura della Gallura, i ragazzi hanno dato la propria versione dei fatti.

Uno di loro, Francesco Corsiglia, si è smarcato dicendo che stava dormendo e per dimostrarlo al pm ha detto: "Io non ci sono in nessuna delle foto". Dopo gli interrogatori il Procuratore Gregorio Capasso e la pm Laura Bassani, che avevano chiuso l'indagine nello scorso novembre, si sono messi nuovamente al lavoro per ridefinire gli ultimi eventi. Compresi gli interrogatori e le numerose indagini difensive presentate dai legali. Tra queste, al momento, non c'è la consulenza di Marco Salvi, il professionista incaricato dalla difesa di Beppe Grillo di far luce sulle dichiarazioni della ragazza italo-norvegese di 19 anni che accusa Ciro Grillo e gli altri ragazzi di stupro di gruppo nei suoi confronti. L'esperto specializzato in medicina legale che in passato si è occupato del seriale killer Donato Bilancia e della morte di Carlo Giuliani al G8, ha spiegato che il suo lavoro sarà fatto "sulle carte, non devo certo periziare la ragazza. Con a disposizione gli atti dell'indagine, la documentazione, le testimonianze ed eventuali certificazioni sanitarie, il mio compito sarà cercare di capire, dal punto di vista medico legale, le sue condizioni psicofisiche al momento del fatto”. Ma sul tavolo della Procura di Tempio Pausania queste relazioni non sono ancora arrivate.