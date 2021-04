28 aprile 2021 a

Washington, 28 apr. (Adnkronos) - I federali hanno perquisito l'appartamento a Manhattan dell'ex sindaco di New York e avvocato di Donald Trump, Rudolph Giuliani. Lo ha riferito il 'New York Times', citando tre fonti a conoscenza della questione, secondo le quali la perquisizione è legata a un'inchiesta sugli affari di Giuliani in Ucraina.