Grillo: Dacia Maraini, ‘il video è infelice e non giova al figlio, le donne hanno reagito'**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Un video “a dir poco infelice che non giova affatto al figlio perché, oltretutto, è troppo aggressivo”. La pensa così la scrittrice Dacia Maraini che, all'AdnKronos, commenta il video in cui il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, difende il figlio Ciro accusato di stupro di gruppo. Un video al quale “le donne hanno reagito. Per esempio si è pronunciata la Murgia così come hanno reagito altre donne dicendo che il video non andava bene. D'altra parte non c'è più il movimento femminista unitario e grande”, sostiene la Maraini.

“Capisco – aggiunge la Maraini - che Grillo voglia difendere il figlio ma non con quegli argomenti. Non si può accettare questo urlo di rabbia con cui ha dato tutte le colpe alla ragazza dicendo che era consenziente”, dice la Maraini la quale ricorda che in gioco c'era “una ragazza ubriaca con quattro ragazzi che ammettono di aver approfittato di lei, magari non con la violenza ma certo ne hanno sempre approfittato”. Secondo la Maraini, “un uomo sensibile dice una parola su di lei e non può dire che era corresponsabile".

"Questo - osserva - è l'argomento utilizzato da centinaia di anni. Da quando il mondo è mondo gli stupratori si difendono dicendo che la donna era consenziente. E' un argomento vecchio che non funziona più, non si può impiegare un argomento così stantio, volgare”. Per la Maraini non “c'è argomento che tenga perché laddove ci sono quattro uomini con una donna ubriaca non si può dire che c'è stato un consenso. E cosa ha guadagnato questa ragazza nel momento in cui ha denunciato? Ha preso dei soldi? In realtà, ha guadagnato il fatto che è finita in tutti i social dove l'hanno insultata. Le donne non denunciano perché poi si trovano in queste situazioni”, conclude la scrittrice.