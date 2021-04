Terrorismo: Melenchon, 'con Macron la Francia non ha più una parola'

28 aprile 2021 a

Parigi, 28 apr. (Adnkronos) - "Per fermare il ciclo degli attentati di estrema destra e di sinistra in Italia, la Francia aveva accettato di dare l'asilo degli accusati contro la pace. Da quel momento tutti i governi di destra e di sinistra hanno rifiuto l'espulsione. Con Macron la Francia non ha più una parola. E' di brutto auspicio per il futuro". Ad affermarlo è il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon in un tweet.