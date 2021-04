28 aprile 2021 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Non mi infilo nella questione giudiziaria. Certo mi ha colpito nel video come Grillo minimizzi atti che, nella migliore delle ipotesi, sono una umiliazione nei confronti delle donne se non una violenza. E' una cosa che ho trovato scioccante. Ragazzi che si divertono? Io credo che sia gravissimo". Lo dice Giorgia Meloni a Zona Bianca su Rete4.