Covid: Nobili, 'no fallimentari mozioni sfiducia ma accertare verità senza sconti'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La prima delle molte volte in cui Matteo Renzi e Italia Viva hanno chiesto di istituire una commissione d'inchiesta sul #Covid. Questa è serietà: combattere il virus, vaccinare e dare risposte agli italiani, non fallimentari mozioni di sfiducia. Subito dopo, accertare la verità e le responsabilità di chi ha sbagliato, senza sconti per nessuno". Lo scrive Luciano Nobili di Iv su twitter.