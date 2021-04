Mafia: Fiammetta Borsellino, 'anomalie processo la più grande offesa al popolo italiano'

28 aprile 2021 a

Palermo, 28 apr. Adnkronos) - Le anomalie che hanno caratterizzato le indagini e i processi sulla strage di via D'Amelio costiuiscono la più grande offesa al popolo italiano". Lo ha detto Fiammetta Borsellino nello speciale Mafia di Mentana. "Quello che è stato definito in sentenza il più grave depistaggio della storia giudiziaria del paese - dice - E un paese che dopo 30 anni non riesce a fare luce su questo e altri misteri, per me è un paese che non ha possibilità di futuro. La verità non riguarda solo me e i miei familiari, un paese che non fa luce non può progredire".