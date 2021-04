Governo: in odg Cdm Pnrr e fondo extra

29 aprile 2021 a

a

a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri convocato in data odierna, alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Presidenza); decreto-legge sulle Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (Presidenza - Economia e finanze); Illustrazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze del Piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo ai fini della presentazione alla Commissione europea; Leggi regionali; varie ed eventuali.