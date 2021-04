Bielorussia: Boschi, 'al fianco della Tsikhanouskaya, sostegno alla democrazia'

29 aprile 2021 a

Roma, 29 apr (Adnkronos) - "Al fianco di @Tsihanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa, donna coraggiosa e forte. A lei e a tutti gli attivisti va il nostro più grande sostegno nella battaglia pacifica per riaffermare democrazia e diritti civili in #Bielorussia. Non siete soli". Lo scrive su Twitter la capogruppo di Italia viva Maria Elena Boschi, pubblicando le foto dell'incontro di Iv con Svetlana Tsikhanouskaya.