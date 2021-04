M5S: Conte, 'a giorni grande evento, voto su organi e discussione statuto'

29 aprile 2021 a

a

a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Per la riorganizzazione del M5S, "c'è un po' di preoccupazioni e la capisco, ma i tempi sono maturi e già nei prossimi giorni sarà fissato un grande evento in cui coinvolgeremo tutti gli iscritti, discuteremo sul nuovo statuto, di una carta di principi e valori per dare una chiara identità politica al Movimento. Verranno eletti nuovi organi di vertice e potremo comunicare al paese grande voglia di rinnovare ruolo e gli obiettivi di questa forza politica che negli ultimi anni ha contribuito ad innovare nel segno di onestà, trasparenza e riforme politico-sociale". Così l'ex premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival del lavoro 2021.

Il "desiderio" di Conte è "dare un contributo, se questo progetto verrà approvato e mi verrà riconosciuto un ruolo", dunque "offrire un programma serio e articolato per contribuire alla modernizzazione del paese e farlo col M5S: abbiamo il cuore per farlo".